Алтыбармакян о Максиме Третьяке: «Из-за фамилии на него всегда большое давление. Максу было тяжело в последние годы, в «Ладе» есть шанс перезагрузиться»

Ранее 27-летний вратарь подписал с тольяттинским клубом контракт на год. – Вы обрадовались переходу Максима Третьяка, с которым играли в «Сочи»? – Я раньше и с Архипом Неколенко играл в Санкт-Петербурге, и с Рафаэлем Бикмуллиным на Кубке Вызова МХЛ пересекались, с Зиятом Пайгиным в «Сочи» вместе играли.