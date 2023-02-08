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Зеленский требует у Франции дальнобойное оружие, а у ФРГ истребители

Зеленский на ночных переговорах с Макроном и Шольцем в Париже потребовал от Франции предоставить Украине дальнобойное оружие, а от Германии — самолёты, о чём Зеленский заявил на пресс-конференции по итогам переговоров «Все очевидно: чем раньше Украина получит дальнобойное оружие… Эммануэль, чем раньше наши пилоты получат современные самолеты… Олаф, чем крепче будет наша танковая коалиция, тем […] The post Зеленский требует у Франции дальнобойное оружие, а у ФРГ истребители first appeared on Tochka Zрения.

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