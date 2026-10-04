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В Йемене объявили о начале операции по освобождению страны от хуситов

В Йемене объявили о начале операции по освобождению страны от хуситов

В Йемене начинается военная операция по освобождению страны от хуситов. С таким заявлением выступил Председатель Президентского руководящего совета государства Рашад Мухаммед аль-Алими, его слова из обращения к нации привело агентство SABA .

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