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"У него все лучше всех": пес Моржик получил новое имя и любящую семью

"У него все лучше всех": пес Моржик получил новое имя и любящую семью

Пес Моржик, который пришел к людям с отрубленными лапами, перенес операцию, обрел новый дом и чувствует себя хорошо, сообщили в приюте "Территория спасения".

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