С оригинальными запчастями для Renault Duster в России есть проблемы, а «кардан невозможно обслуживать», о чем сообщили в FIT Service

Совладелец и директор автосервиса и детейлинг-центра международной сети FIT Service Евгений Евтеев рассказал, что в России сегодня есть проблемы с оригинальными запчастями для популярной модели Renault Duster, особенно это касается кузовных панелей.
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