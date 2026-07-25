В районной администрации семьям погибших бойцов СВО передали госнаграды На торжественно-траурной церемонии военный комиссар огласила указы Президента РФ о посмертном награждении бойцов.
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В районной администрации семьям погибших бойцов СВО передали госнаграды На торжественно-траурной церемонии военный комиссар огласила указы Президента РФ о посмертном награждении бойцов.
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