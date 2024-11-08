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Китай

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«Русские Витязи» прибыли в Чжухай

8 ноября, «Жэньминь жибао» онлайн -- 7 ноября российская авиационной группы высшего пилотажа «Русские Витязи» прибыла в город Чжухай, где с 12 по 17 ноября пройдет 15-я международная авиационно-космическая выставка Airshow China.

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