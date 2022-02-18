РПЛ обсудит с главой Роспотребнадзора повышение посещаемости матчей лиги

Допустимая посещаемость матчей РПЛ может увеличиться. Как сообщает «РБ Спорт», гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг попросил президента РПЛ Ашота Хачатурянца рассмотреть вопрос об увеличении разрешенной вместимости трибун.

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