Искусственный интеллект помогает новосибирским врачам выявлять инсульты

Пилотный проект с использованием искусственного интеллекта запустили в Новосибирске.В Новосибирской области внедрили пилотный проект Центра управления госпитализацией пациентов с подозрением на инсульт с применением искусственного интеллекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии