Минниханов: Нефтегазовая отрасль остается символом мощи Татарстана

На протяжении многих лет нефтегазовая отрасль была и остается символом мощи и богатства Татарстана. Благодаря ей в республике реализуются многие социальные и инфраструктурные проекты, обепечивается достижение стратегических целей развития России.
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