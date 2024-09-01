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Татар-информ

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Минниханов: Нефтегазовая отрасль остается символом мощи Татарстана

Минниханов: Нефтегазовая отрасль остается символом мощи Татарстана

На протяжении многих лет нефтегазовая отрасль была и остается символом мощи и богатства Татарстана. Благодаря ей в республике реализуются многие социальные и инфраструктурные проекты, обепечивается достижение стратегических целей развития России.

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