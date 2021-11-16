Объем прямых иностранных инвестиций в Китае вырос на 17,8%

Объем прямых иностранных инвестиций (FDI) в материковый Китай, находящихся в фактическом использовании, вырос на 17,8% в годовом исчислении до 943,15 млрд юаней, или $142,01 млрд, за первые 10 месяцев года, сообщает 15 ноября агентство Синьхуа.