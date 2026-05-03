В Свердловской области число предложений о подработке в общепите выросло вдвое за год

В первом квартале 2026 года число предложений о подработке в сфере общественного питания в Свердловской области увеличилось на 101% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали аналитики «Авито Подработки».
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