Движение по Троицкому мосту будет ограничено из-за репетиций и проведения «Алых парусов» с 23 по 30 июня

По объездным трассам будут направлены три маршрута общественного транспорта С 23 по 30 июня в связи с репетициями и проведением праздника выпускников «Алые паруса» будет ограничено или полностью закрыто движение по Троицкому мосту, передает пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга.