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Регионы России

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От конкуренции к кооперации: Василий Ракитин обозначил ключевые направления развития горнопромышленного комплекса

От конкуренции к кооперации: Василий Ракитин обозначил ключевые направления развития горнопромышленного комплекса

В деловом журнале недропользователя «Глобус» опубликовано большое интервью исполнительного директора Ассоциации «НП "Горнопромышленники России"», заместителя председателя Комитета ТПП РФ по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Василия Ракитина «Кооперация взамен конкуренции.

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