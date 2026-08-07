ИА Регнум
НовостиСтатьиМненияФоторепортажиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Регнум

274 подписчика

Ветеран СВО: отряд 20 дней удерживал стратегическую точку в окружении ВСУ

Ветеран спецоперации Александр Панасенко рассказал, как зимой 2024 года его отряд прорвался в стратегическую точку под массированным обстрелом, а затем 20 дней удерживал ее в полуокружении боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии