Ветеран СВО: отряд 20 дней удерживал стратегическую точку в окружении ВСУ

Ветеран спецоперации Александр Панасенко рассказал, как зимой 2024 года его отряд прорвался в стратегическую точку под массированным обстрелом, а затем 20 дней удерживал ее в полуокружении боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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