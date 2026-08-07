Ветеран СВО: отряд 20 дней удерживал стратегическую точку в окружении ВСУ

Ветеран спецоперации Александр Панасенко рассказал, как зимой 2024 года его отряд прорвался в стратегическую точку под массированным обстрелом, а затем 20 дней удерживал ее в полуокружении боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).