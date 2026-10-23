В последнюю неделю октября в десятках колледжей Москвы пройдет большой фестиваль. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы.
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