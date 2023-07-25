Минюст США заявил о подаче иска против штата Техас

Объявление о подаче иска в суд на штат Техас из-за плавающих заграждений из колючей проволоки, установленных в Рио-Гранде по указанию губернатора Техаса Грега Эбботта, сделало министерство юстиции США, сообщил 24 июля сайт The Post Millenial.