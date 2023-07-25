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Минюст США заявил о подаче иска против штата Техас

Минюст США заявил о подаче иска против штата Техас

Объявление о подаче иска в суд на штат Техас из-за плавающих заграждений из колючей проволоки, установленных в Рио-Гранде по указанию губернатора Техаса Грега Эбботта, сделало министерство юстиции США, сообщил 24 июля сайт The Post Millenial.

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