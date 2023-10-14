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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Крис Пол о переходе в «Голден Стэйт»: «Это не первый раз, когда я слышу критические мнения»

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Крис Пол считает, что его обмен в калифорнийскую команду был совершен не только из соображений разгрузки платежной ведомости.

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