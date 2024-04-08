Всего 4 простых продукта в составе. Уж очень вкусный салат: рецепт за 3 минуты

Салат — это не просто блюдо, а настоящий кладезь витаминов и полезных веществ. Однако знаете ли вы, что изначально салат был не блюдом, а способом подачи овощей и трав? В Древнем Риме салат представлял собой смесь из трав, приправленную солью, медом и уксусом.