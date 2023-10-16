Тайна зловещего захоронения в Перу: Как дети отдали свои сердца, чтобы спасти целый народ

Философия древних индейцев, мягко говоря, отличалась от философии человека нашей эпохи. Поэтому, когда на территории современного Перу были обнаружены останки около 140 детей и 200 лам, и у каждого, как установили ученые, было извлечено сердце, странная находка поначалу вызвала недоумение.
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