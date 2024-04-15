«Русских обижать нельзя». .Ресторан на побережье советует отведать пельмени и окрошку на «домашнем квасе».
«Русских обижать нельзя». Почему выгоднее быть другом, чем врагом России?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АТ
Андрей Тихонов
Браво, Георгий! Очень важная заметка..
Ответить
9 час.
radiofree RF
Хоть на Шри Ланке адекватное правительство оказалось.
Ответить
9 час.
александр павлов
Слава богу Шри-Ланка одумалась. Ведь это мы им помогли выиграть войну. И работали там, и народ хорошо относился к русским. Очень уважали. Потом решили попробовать оппозицию и плевались после. И с Россией разругались, и перестали приглашать на работу. В обшем - отпад. Молодцы, что одумались. С удовольствием бы поработал там. Но... Годы.
Ответить
8 час.
Свежие комментарии