«Русских обижать нельзя». Почему выгоднее быть другом, чем врагом России?

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Комментарии
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АТ
Андрей Тихонов
Браво, Георгий! Очень важная заметка..
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9 час.
radiofree RF
Хоть на Шри Ланке адекватное правительство оказалось.
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9 час.
александр павлов
Слава богу Шри-Ланка одумалась. Ведь это мы им помогли выиграть войну. И работали там, и народ хорошо относился к русским. Очень уважали. Потом решили попробовать оппозицию и плевались после. И с Россией разругались, и перестали приглашать на работу. В обшем - отпад. Молодцы, что одумались. С удовольствием бы поработал там. Но... Годы.
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8 час.

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