Почти 280 квалифицированных медиков начали работать в Подмосковье по программе «Приведи друга»

Еще 27 медиков устроились на работу в Подмосковье по рекомендации коллег с начала года. Программа «Приведи друга» действует в регионе с 2022 года, и за это время штаты поликлиник и больниц пополнились почти на 280 квалифицированных специалистов.
Еще 27 медиков устроились на работу в Подмосковье по рекомендации коллег с начала года. Программа «Приведи друга» действует в регионе с 2022 года, и за это время штаты поликлиник и больниц пополнились почти на 280 квалифицированных специалистов.
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