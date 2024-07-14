Новый троян прикидывается электронными книгами. Вредонос называется ViperSoftX

Новый многофункциональный вредонос распространяется через архивы с электронными книгамиНовый многофункциональный вредонос распространяется под видом электронных книг через торренты: программа ViperSoftX использует общеязыковую среду выполнения (CLR) для динамической подгрузки и запуска команд PowerShell — таким образом, формируется среда PowerShell внутри AutoIt.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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