Министр обороны РФ поздравил 7 гвардейскую десантно-штурмовую дивизию с 80-летием со дня ее создания

В поздравлении к десантникам Андрей Белоусов подчеркнул, что военнослужащие дивизии всегда с честью и достоинством выполняют поставленные командованием задачи, проявляя мужество и самоотверженность при отстаивании интересов страны.
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