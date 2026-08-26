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Трамп: визит главы ЦРУ Рэтклиффа в Россию «может к чему-то привести»

Трамп: визит главы ЦРУ Рэтклиффа в Россию «может к чему-то привести»

Визит директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джона Рэтклиффа в Россию носил характер, который можно охарактеризовать как преимущественно рутинный, заявил президент США Дональд Трамп 26 августа в интервью журналисту Гленну Беку.

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