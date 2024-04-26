Азамат Конов принял участие в заседании Общественного совета при прокуратуре Республике Адыгея по защите прав субъектов предпринимательства

24 апреля 2024 года Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Адыгея Азамат Конов принял участие в очередном заседании Общественного совета при прокуратуре республики по защите прав субъектов предпринимательства, которое прошло под председательством прокурора Республики Адыгея Игоря Шевченко в Адыгейске.