Азамат Конов принял участие в заседании Общественного совета при прокуратуре Республике Адыгея по защите прав субъектов предпринимательства

24 апреля 2024 года Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Адыгея Азамат Конов принял участие в очередном заседании Общественного совета при прокуратуре республики по защите прав субъектов предпринимательства, которое прошло под председательством прокурора Республики Адыгея Игоря Шевченко в Адыгейске.
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