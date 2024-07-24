Бездомного котенка спасли при помощи погрузчика в барнульском парке "Изумрудный"

Рыжего котенка приютили на время, сейчас для него ищут хозяина В парке "Изумрудный" прошла целая спецоперация по спасению бездомного котенка, который забрался на дерево и не мог слезть, сообщает администрация зоны отдыха в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии