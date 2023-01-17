Зеленского скоро "сольют"

ФОТО: SOLARSEVEN/SHUTTERSTOCK.COM ИГОРЬ ПШЕНИЧНИКОВ СВАЛКА ПОЛИТИКОВ: НЕЗАВИДНОЕ БУДУЩЕЕ СОЮЗНИКОВ США США снова показали мастер-класс того, как надо расставаться с "отжившими свой век" политиками, в чьих услугах Белый дом больше не нуждается.
ФОТО: SOLARSEVEN/SHUTTERSTOCK.COM ИГОРЬ ПШЕНИЧНИКОВ СВАЛКА ПОЛИТИКОВ: НЕЗАВИДНОЕ БУДУЩЕЕ СОЮЗНИКОВ США США снова показали мастер-класс того, как надо расставаться с "отжившими свой век" политиками, в чьих услугах Белый дом больше не нуждается.
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