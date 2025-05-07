США и Китай обсудят в Швейцарии деэскалацию торговой войны

www.globallookpress.com/Ringo Chiu/Keystone Press Agency Соединенные штаты рассчитывают обсудить с представителями Китая деэскалацию в торговых отношениях на предстоящей встрече в Швейцарии, сообщает министр финансов США Скотт Бессент.
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