«Роскосмос» доверяет Илону Маску в вопросе внеземных цивилизаций

Генеральный директор «Роскосмоса», завкафедрой электроники НИЯУ МИФИ Юрий Борисов заявил, что американскому бизнесмену Илону Маску надо доверять, когда он говорит о возможности нахождения на Марсе следов внеземных цивилизаций, сообщает ТАСС.
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