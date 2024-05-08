Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 948 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Нам не интересно мнение бессмысленых идиотов сидящих за компом и чешущих яйца!Треш-стример из В...
  • Eduard
    Скоро на его лице синяки найдут !Треш-стример из В...
  • tandem_08 Смирнов
    и Португалия отказал, и Кипр отказала 😜Греция отказал Ук...

«Роскосмос» доверяет Илону Маску в вопросе внеземных цивилизаций

«Роскосмос» доверяет Илону Маску в вопросе внеземных цивилизаций

Генеральный директор «Роскосмоса», завкафедрой электроники НИЯУ МИФИ Юрий Борисов заявил, что американскому бизнесмену Илону Маску надо доверять, когда он говорит о возможности нахождения на Марсе следов внеземных цивилизаций, сообщает ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх