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Царьград

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Жительница Чернушки пойдет под суд за продажу сигарет на 2,5 млн

Жительница Чернушки пойдет под суд за продажу сигарет на 2,5 млн

В Чернушке перед судом предстанет 56-летняя местная жительница, которую обвиняют в незаконном обороте табачных изделий без обязательной маркировки.

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