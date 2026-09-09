Жительница Чернушки пойдет под суд за продажу сигарет на 2,5 млн

В Чернушке перед судом предстанет 56-летняя местная жительница, которую обвиняют в незаконном обороте табачных изделий без обязательной маркировки.
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