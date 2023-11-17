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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведев выйдет на Джоковича в 1/2 финала итогового, если сегодня обыграет Алькараса

В пятницу определяется полуфиналисты итогового турнира ATP в Красной группе. Даниил Медведев, уже гарантировавший себе полуфинал, встретится с Карлосом Алькарасом, а Александр Зверев поборется с Андреем Рублевым, уже лишившимся шансов на 1/2.

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