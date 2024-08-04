Суд получил показания свидетелей, подтвердивших взятку по делу генерала Иванова

Показания свидетелей подтвердили виновность экс-замминистра обороны РФ Иванова и подельникаСуд, рассматривающий дело экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова и бизнесмена Сергея Бородина, получил показания свидетелей, подтвердивших виновность фигурантов дела, следует из документов суда .
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