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Цветокорекция и стереотипы: как в кино изображают разные страны

Цветокорекция и стереотипы: как в кино изображают разные страны

В соцсетях высмеяли фильтры, которые используют в голливудских фильмах. Не секрет, что в кино не все показано таким, какое оно есть на самом деле, тем более с тех пор, как в распоряжении режиссеров появилось множество компьютерных технологий.

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