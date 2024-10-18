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Чиновник из Крыма получил награду за выполнение боевых задач на Запорожском направлении

Чиновник из Крыма получил награду за выполнение боевых задач на Запорожском направлении

Чиновник из Крыма получил награду за выполнение боевых задач на Запорожском направленииПамятным знаком особого отличия Командующего 58-й гвардейской общевойсковой ордена Суворова армии «Крест штурмовой» получил депутат Феодосийского городского совета третьего созыва Юрий Кокин.

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