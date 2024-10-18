Чиновник из Крыма получил награду за выполнение боевых задач на Запорожском направлении

Чиновник из Крыма получил награду за выполнение боевых задач на Запорожском направленииПамятным знаком особого отличия Командующего 58-й гвардейской общевойсковой ордена Суворова армии «Крест штурмовой» получил депутат Феодосийского городского совета третьего созыва Юрий Кокин.
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