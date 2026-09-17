Десятки "Гераней" по одной цели: По Киеву нанесён особенный удар

Целая стая реактивных дронов налетела на один единственный объект почти в самом центре Киева. Что было реальной целью и почему это на самом деле особенный удар?Подразделения ВС России нанесли очередной удар по Киеву.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ Mash: Суд лишил А...
- ХЛ Прокуратура Москв...
- ХЛ Экс-глава МИД Укр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым