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Царьград

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Десятки "Гераней" по одной цели: По Киеву нанесён особенный удар

Десятки "Гераней" по одной цели: По Киеву нанесён особенный удар

Целая стая реактивных дронов налетела на один единственный объект почти в самом центре Киева. Что было реальной целью и почему это на самом деле особенный удар?Подразделения ВС России нанесли очередной удар по Киеву.

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