Главные гетто столицы: называю 8 районов Москвы и ближнего Подмосковья, где живет наибольшее число мигрантов

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Комментарии
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АндрейБорков
А понятие &quot;101-й километр&quot; забыли? А применение оружие на поражение при неповиновении ВЛАСТЯМ не применяется? А чистки и фильтрации, после того что произошло и происходит, не проводятся? Берутся менты, над ними ставится офицер или прапорщик(опытный само собой) ФСБ и эти менты на время мероприятия поступают в прямое подчинение офицеру(прапорщику) ФСБ, и вперед, к мастурбекам! Если &quot;моя твоя нэ понимаэт&quot; или что то типа этого, огонь на поражение. Наказывать эти оперативные группы только за перерасход боезапаса, за мастурбеков только в исключительных случаях и только по квалификации &quot;дурное обращение с животными&quot;. На базе бывших Подмосковных колоний организовать временные лагеря для мастурбеков, особенно тщательно проверять тех у кого обнаружиться паспорт гражданина РФ, кто выдал, как, когда, на каком основании.... И к тому, кто выдал - арест, СИЗО, Солнечный Магадан. Иначе, к сожалению, хрен чего выйдет. Кстати, мастурбеков очень недавно поймали ГАИшники с весьма интересным &quot;товаром&quot; - большим количеством взрывчатого вещества и средств его доставки до объектов. По этому только жесткие меры, применение оружия на поражение и тому подобное. Еще товарищ Ленин В.И. в 1918 году сказал, что &quot;НА БЕЛЫЙ ТЕРРОР МЫ ОТВЕТИМ КРАСНЫМ ТЕРРОРОМ&quot;, прав был Вождь Мирового пролетариата, как только начали мочить врагов народа, так сразу обстановка стала нормализоваться. Учиться надо на опыте прошлого!
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