Главные гетто столицы: называю 8 районов Москвы и ближнего Подмосковья, где живет наибольшее число мигрантов

АндрейБорков

А понятие "101-й километр" забыли? А применение оружие на поражение при неповиновении ВЛАСТЯМ не применяется? А чистки и фильтрации, после того что произошло и происходит, не проводятся? Берутся менты, над ними ставится офицер или прапорщик(опытный само собой) ФСБ и эти менты на время мероприятия поступают в прямое подчинение офицеру(прапорщику) ФСБ, и вперед, к мастурбекам! Если "моя твоя нэ понимаэт" или что то типа этого, огонь на поражение. Наказывать эти оперативные группы только за перерасход боезапаса, за мастурбеков только в исключительных случаях и только по квалификации "дурное обращение с животными". На базе бывших Подмосковных колоний организовать временные лагеря для мастурбеков, особенно тщательно проверять тех у кого обнаружиться паспорт гражданина РФ, кто выдал, как, когда, на каком основании.... И к тому, кто выдал - арест, СИЗО, Солнечный Магадан. Иначе, к сожалению, хрен чего выйдет. Кстати, мастурбеков очень недавно поймали ГАИшники с весьма интересным "товаром" - большим количеством взрывчатого вещества и средств его доставки до объектов. По этому только жесткие меры, применение оружия на поражение и тому подобное. Еще товарищ Ленин В.И. в 1918 году сказал, что "НА БЕЛЫЙ ТЕРРОР МЫ ОТВЕТИМ КРАСНЫМ ТЕРРОРОМ", прав был Вождь Мирового пролетариата, как только начали мочить врагов народа, так сразу обстановка стала нормализоваться. Учиться надо на опыте прошлого!