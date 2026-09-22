Слуцкому пятый раз подряд не выдали визу в США для поездки на ГА ООН

Госдепартамент США пятый раз подряд не выдал председателю комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому визу для поездки на Генассамблею ООН.
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