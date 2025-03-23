Илон Маск заявил о партии в ЮАР, призывающей к геноциду белого населения

О существовании в Южно-Африканской Республике (ЮАР) крупной политической партии, якобы призывающей уничтожать белое население, заявил американский предприниматель и глава американского департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск 22 марта в соцсети X.
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