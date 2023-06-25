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Гендиректор "Севастополя" Чалый назвал чушью заявление Украинской ассоциации футбола

Гендиректор "Севастополя" Чалый назвал чушью заявление Украинской ассоциации футбола

Генеральный директор "Севастополя" Валерий Чалый назвал полной пургой и чушью заявление Украинской ассоциации футбола (УАФ), которая потребовала исключить Российский футбольный союз из международных организаций из-за интеграции крымских клубов.

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