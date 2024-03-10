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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джокович вторым после Надаля выиграл 400 матчей на «Мастерсах»

Джокович вторым после Надаля выиграл 400 матчей на «Мастерсах»

Первая ракетка мира Новак Джокович обыграл Александра Вукича во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс – 6:2, 5:7, 6:3.

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