Все жители Суйфэньхэ и Дунина будут постоянно сдавать ПЦР-тесты

Власти граничащей с Приморским краем китайской провинции Хэйлунцзян потребовали от всех жителей Суйфэньхэ и Дунина регулярно проходить тестирование на COVID-19.
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