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The Sun: Ученые разгадали карту местоположения Ноева ковчега

The Sun: Ученые разгадали карту местоположения Ноева ковчега

Группа ученых из Британского музея приблизились к разгадке тайны Ноева ковчега. Недавно им удалось расшифровать древнейшую в мире карту, которая, по их мнению, может указать местоположение ветхозаветного ковчега.

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