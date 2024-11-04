The Sun: Ученые разгадали карту местоположения Ноева ковчега

Группа ученых из Британского музея приблизились к разгадке тайны Ноева ковчега. Недавно им удалось расшифровать древнейшую в мире карту, которая, по их мнению, может указать местоположение ветхозаветного ковчега.
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