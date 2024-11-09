В правительстве региона обсудили актуальные вопросы поддержки участников СВО и их семей в районах области

Работа по поддержке участников СВО и членов их семей в Каргатском, Северном районах и городе Бердске рассмотрена 8 ноября в правительстве региона на заседании межведомственной комиссии по поддержке граждан данной категории под председательством заместителя губернатора Константина Хальзова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии