В правительстве региона обсудили актуальные вопросы поддержки участников СВО и их семей в районах области

Работа по поддержке участников СВО и членов их семей в Каргатском, Северном районах и городе Бердске рассмотрена 8 ноября в правительстве региона на заседании межведомственной комиссии по поддержке граждан данной категории под председательством заместителя губернатора Константина Хальзова.