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Царьград

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Пётр Чех раскритиковал двойные стандарты в английском футболе

Пётр Чех раскритиковал двойные стандарты в английском футболе

Бывший вратарь «Челси» Пётр Чех осудил двойные стандарты в английском футболе. Он отметил различия в отношении к «Манчестер Сити» и Роману Абрамовичу.

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