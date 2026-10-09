Пётр Чех раскритиковал двойные стандарты в английском футболе

Бывший вратарь «Челси» Пётр Чех осудил двойные стандарты в английском футболе. Он отметил различия в отношении к «Манчестер Сити» и Роману Абрамовичу.
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