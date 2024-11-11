Матрас за шесть миллионов сохраняет молодость Гвинет Пэлтроу

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу раскрыла секрет своей молодости. Оказалось, чтобы в 52 года выглядеть также свежо, нужно всего лишь спать на матрасе за 60 тысяч долларов (почти шесть миллионов рублей).
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