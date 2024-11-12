Громкие звуки могут напугать сегодня жителей Карелии

В Лахденпохском районе во вторник прогремят взрывы на карьере Власти Лахденпохского района предупредили жителей и гостей Карелии о том, что во вторник, 12 ноября, в карьере Яккима-2 будут проводиться взрывные работы.
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