Старший сын экс-депутата Госдумы от «Справедливой России» Дмитрия Гудкова (внесён в список иноагентов и перечень террористов и экстремистов в РФ) и его жены тележурналистки Софии Капковой покончил с собой.
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