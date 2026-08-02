По Европе прилетел «колониальный бумеранг»

Алексей Муратов. ЧП в испанском анклаве Сеута с прорывом тысяч африканских мигрантов – это «колониальный бумеранг», который будет всё больнее бить по Европе.
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