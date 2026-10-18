Каждый декабрь она снова появляется на экране — мягкая улыбка, тёплый взгляд, фартук поверх платья. Ждёт сына с работы, наливает чай, всё понимает и ни за что не осудит.
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